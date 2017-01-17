Ayto'dan TOBB - İşkur Hizmet Noktasıyla İstihdam Seferberliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında oda ve borsalarda kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası protokolü Ankara'da imzalandı.



İmza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali ÖZKAN ve 81 ilin İŞKUR il müdürleri katıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB ve İŞKUR Türkiye ekonomisinin istihdam dostu büyümesini daha da güçlendirecek yeni bir atılım hamlesi başlattı. Odalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun önemli gayretleri sonucu imzalanan protokolle 81 il ve 160 ilçede Oda ve Borsalar İŞKUR hizmet noktaları haline gelecek. Böylece hizmet, işveren ve iş arayanların ayağına gelmiş olacak. İstihdama yönelik çözümler hız kazanacak. Protokol çerçevesinde; Aydın Ticaret Odası, İlimiz iş dünyasının tüm eleman ihtiyacını, çalışanların mesleki eğitimini, mesleki yeterlilik belgesi taleplerini ve stajyer ihtiyacını toplayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR da iş dünyasının tüm bu taleplerini işgücü piyasasından temin edecek ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak.



İmzalanan protokol hakkında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "Göreve geldiğimizde yaptığımız araştırma neticesinde Aydın İlinin Devletin Hibe ve Desteklerinden yeterince yararlanamadığını tespit ettik. Bu açığı kapatmak için hayata geçirdiğimiz 'AYTO Aydınlatıyor' projesi ile Odamızda oluşturduğumuz destek masaları, devletin destek ve hibeleri ile ilgili her hafta üyelerimize yol gösterici oldular. İŞKUR, GEKA, TKDK ve KOSGEB uzmanlarını Oda binamızda üyelerimizle bir araya getirerek danışmanlık hizmetini üyemizin ayağına getirdik. Bugün imzalanan protokolle yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bu uygulamanın 81 ilde hayata geçmiş olması ekonominin canlanmasını, istihdamın artmasını ve ekonomik durağanlığın büyümeye doğru bir seyir izlemesini sağlayacaktır" dedi. - AYDIN