Ayto Akademiden Üyelerine Dış Ticaret Eğitimi

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Akademi, üyelerine yönelik bilgilendirme çalışmalarına 'Dış Ticaret' konusunda düzenlenen seminerle devam etti.



Uzman eğitici Murat Odacı tarafından "Dış Ticarette Teslim Şekilleri - Lojistik Operasyon - Ödeme Şekilleri ve Tahsilat Risklerini Minimize Etme Yöntemleri" eğitimi 11-12 Nisan tarihlerinde AYTO toplantı salonunda gerçekleştirildi ve eğitime katılan üyelerimize sertifika verildi.



İlk gününde dış ticarette ödeme şekilleri ve tahsilat risklerini minimize etme yöntemlerinin anlatıldığı eğitimde, üyelerimizin ihracat veya ithalat ticari faaliyetlerini yürütürken sattıkları malların bedellerinin tahsilatını nasıl garanti altına alabilecekleri ve dış ticarette evrakları nasıl hazırlamaları gerektiği konusunda uygulama kabiliyetlerinin arttırılması konusunda bilgiler verildi. Eğitimin ikinci gününde dış ticaret teslim şekilleri ve lojistik operasyon konularında üyelerimizin, ihracat veya ithalat operasyonu yürütürken sorumlulukları, riskleri ve maliyetleri karşı taraf ile ne şekilde paylaşacağını bilmeleri ve lojistik operasyon konusunda uygulama kabiliyetlerinin arttırılması konularında bilgiler verildi.



Eğitim sonunda konuşan AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, "Kasım ayında düzenlediğimiz dış ticaret seminerinin devamı niteliğinde olan bu eğitimde üyelerimizin dış ticarette kendilerine faydalı olacağını düşündüğümüz konuları belirledik ve iki günlük eğitim programıyla üyelerimize önemli bilgiler aktardık. Odalar ne iş yapar sorusunun en önemli karşılıklarından biri olan AYTO Akademi üyelerimizin ticari hayatlarını kolaylaştıracak ve onların ticaretini geliştirecek eğitimler düzenlemeye devam edecek" dedi. - AYDIN