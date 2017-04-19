Ayto Akademiden Öğrencilere 'Başarıya Giden Yol' Semineri

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Akademi geleceğin teminatı gençlere yönelik "Başarıya Giden Yol" konulu bir seminer düzenledi.



AYTO Akademi ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile TOBB Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin değerli hocalarından olan ve tüm Türkiye'de Kamu ve Özel Eğitim Kurumlarında Aile Çocuk İletişimi, Sınav Kaygısı, Özgüven Gelişimi, Başarının Yolları konularında dersler, seminerler ve konferanslar veren Eğitim Uzmanı Dr. Cengiz Tavukçuoğlu tarafından verilen seminer Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.



TEOG ve LYS sınavları öncesinde sınav kaygısı ve gelecek endişesi yaşayan gençlerimizin kişisel gelişimlerine iş ve meslek yaşamlarına yönelik kararlarına katkı ve farkındalık getirmek, sınava yönelik kaygılarının azaltılmasını sağlamak amacı ile düzenlenen seminer 1000'i aşkın öğrenci tarafından ilgiyle takip edildi.



Seminerin açılış konuşmasını yapan AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Aydın Ticaret Odası olarak İlimizin sadece ekonomisi ile ilgilenmiyoruz. Gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu bilinciyle hareket ederek sizler için önemli sınavlar öncesinde farkındalığınızı arttırmak ve sınav kaygılarınızı azaltmak amacıyla böyle bir seminer düzenlemeye karar verdik. Aydın önemli bir eğitim kenti. İnanıyorum ki sizlerde yakalayacağınız başarılarla kendi gelişimlerinizin yanı sıra Aydın'ın da gelişimine önemli katkılar yapacaksınız. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum" dedi.



Dr. Cengiz Tavukçuoğlu tarafından verilen semineri ilgiyle takip eden öğrenciler eğitim sonunda kendisiyle bol bol fotoğraf çektirdiler. - AYDIN