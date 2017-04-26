Ayto Akademiden 25. Saat Semineri

AYTO Akademi ve İzgören Akademi bu kez 25. Saat için bir araya geldi. AYTO Akademi tarafından Aydın Arkeoloji Müzesi Toplantı Salonunda düzenlenen ve İzgören Akademi'nin uzman eğitmenlerinden Gökhan Okçu tarafından verilen 25. Saat semineri Aydın Ticaret Odası üyeleri tarafından ilgiyle izlendi.



İş hayatımız, aile hayatımız ve sosyal hayatımızdaki tüm iletişim sürecinin güven ve sevgi üzerine inşa edildiğini belirten Eğitmen Gökhan Okçu, "İnsanlar sanır ki bir gün 24 saat, aslında bir gün 25 saat ve hayatının akışını hep o 25. saat belirler. 24 saatin tamamını siz yaşasınız. 25. saat sizin yokluğunuzda, sizin gıyabınızda, sizin olmadığınız yerlerde, kapalı kapılar ardında başkaları tarafından sizin adınıza yaşanır. ve 25. saat içinde sizin için ne söylendiği geri kalan hayatınız boyunca size ne olacağını belirler", dedi. 25. saatin satış süreçleri üzerindeki etkileri hakkında da bilgiler veren Gökhan Okçu bireysel algı yönetimine dair pratik ve hayatın içinden ipuçları verdi.



Eğitimin sonunda görüşlerini aldığımız Aydın Ticaret Odası Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, "AYTO Akademi ve İzgören Akademi ortaklığı ile bir eğitimi daha geride bıraktık. Bu kez eğitimimizi Aydın Arkeoloji Müzesinde gerçekleştirdik. Öncelikle bize müzemizin kapılarını açan Sayın Valimiz Ömer Faruk Koçak ve Müze Müdürümüz Yılmaz Akkan'a çok teşekkür ediyorum. Bugün üyelerimiz satış stratejisi açısından kendilerinin bulunmadığı o 25. saatte, insanlara sanki oradaymış gibi, nasıl nedenler verebilecekleri konusunda çok önemli ipuçlarına sahip oldular. Hayatımızın her alanında 25. saatimizin aslında ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk hep birlikte. Aslında bir bakıma biz de bu eğitimlerle Aydın Ticaret Odası'nın 25. saatini inşa etmiş oluyoruz", dedi.



Seminer sonunda Aydın Ticaret Odası'na teşekkür eden Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yılmaz Akkan, Aydın Ticaret Odası'nın yapmış olduğu bu seminerle bir bakıma Aydın Arkeoloji Müzesi'nin de tanıtımı yaptığını belirterek tüm Aydınlıları müzeyi ziyaret etmeye davet etti. - AYDIN