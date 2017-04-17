Aytemiz Kart Sahipleri Çekilişle Otomobil Kazanma Şansı Yakalıyor

TÜRKİYE'NİN en hızlı büyüyen akaryakıt markalarından biri olan Aytemiz, Aytemiz Kart kullanıcılarına özel yeni bir kampanya başlattı. 15 Nisan – 15 Haziran 2017 tarihleri arasında sürecek kampanyada kullanıcılar, başta 2017 model Suzuki Vitara 1.6 GL+ 4X2 MT olmak üzere birbirinden değerli pek çok ödülü kazanma şansı yakalıyor.



Anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından Aytemiz Kart alan ya da daha önce almış olduğu Aytemiz Kart'ını aktif hale getiren ve kart bilgilerini eksiksiz olarak dolduran herkes, yakıt alım koşulu olmaksızın 1 çekiliş hakkı kazanıyor. Aytemiz Kart sahipleri, Milli Piyango tarafından gerçekleştirilecek çekilişte otomobilin yanı sıra; 5 adet Suzuki Van Van motosiklet, 5 adet iPhone 7 cep telefonu ve bin adet 20,00 TL değerinde yakıt puan ödüllerinden birini kazanma şansına erişecek. Yakıt alma şartının olmadığı bu çekilişe katılmak için anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelerek kullanıcılarına pek çok avantaj sunan Aytemiz Kart'a sahip olmak yeterli olacak.



Kampanyaya katılmak isteyenlerin kart ile birlikte verilecek formları eksiksiz doldurmaları ve ıslak imzalı olarak istasyona vermeleri; mevcut Aytemiz Kart sahiplerinin ise kartlarını aktif ettikten sonra www.aytemiz.com.tr veya Aytemiz mobil uygulamasına girip bilgilerini eksiksiz olarak doldurmaları veya güncellemeleri gerekiyor. Detaylı kampanya bilgilerine www.aytemiz.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.



- İstanbul