Aytemiz Alanyasporlu Haydar Yılmaz: "Osmanlıspor Maçını Kazanırsak Daha İyi Olur"

Aytemiz Alanyaspor'un kalecisi Haydar Yılmaz, "Şu anda ligde iyi pozisyondayız. Tabii ki lig henüz bitmiş değil. Önümüzdeki Osmanlıspor maçını kazanırsak inşallah daha iyi olur" dedi.



Spor Toto Süper Lig'de 22 Nisan cumartesi günü Osmanlıspor'u evinde ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, topla serbest ısınma hareketlerinin ardından top kontrolü çalışması yaptı. İdman taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Uzun süren sakatlık sonrası Deniz Vural da ilk kez takımdan ayrı çalıştı.



HAYDAR YILMAZ: "LİGDE İYİ POZİSYONDAYIZ"



Antrenmanda açıklamalarda bulunan kaleci Haydar Yılmaz, Safet Susic'in gelmesiyle takımın iyi bir çıkış yakaladığını söyledi. Susic'in oyun anlayışını iyi analiz ettiğini aktaran Yılmaz, "Hocanın takımla uyumu çok iyi. Kişilik olarak da takıma yaklaşımı çok düzgün. Futbolcular da bu tür şeylere çok dikkat eder; hocanın takıma karşı yaklaşımına, sevgisine. Biz de elimizden gelen fedakarlığı gösterdik, elimizden geleni yaptık. Çok şükür şu anda ligde de iyi pozisyondayız. Tabii ki lig de henüz bitmiş değil. Önümüzdeki Osmanlıspor maçını kazanırsak inşallah daha iyi olur" dedi.



"SABIR İSTEYEN POZİSYON"



Ligin ilk yarısında kaleciler hakkında kadroda bir tutarsızlık yaşandığını anlatan Haydar Yılmaz, "Zlamal ve ben maç maç değiştik. Bu da iki kaleci için handikap oluşturdu. Kaleciler sabredilmesi gereken pozisyonda bulunuyor. Kaleci 2-3 hafta, 4 hafta bile yeri geldiğinde hata yaptığında ısrarcı olacaksın ki ona özgüven gelsin, bir devamlılığı yakalasın. Sonuç olarak ben de Zlamal da oynadığı zamanlar, önümüzdeki stoperlerin talihsizliği, şanssızlığı vardı. Her ne kadar tecrübe anlamında iyi oyuncular da kariyerli oyuncular da olsa bu bir süreçten geçiyor. Güven söz konusu. Tabi sonrasında hoca değişikliği olunca iyi performans, iyi çalışıyorsun ve istediğin şeyleri alıyorsun" diye konuştu.











GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Antrenmandan görüntü



-Haydar Yılmaz'ın açıklamaları