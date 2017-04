Aytemiz Alanyasporlu Candeias: "Ya Benfica'ya Geri Dönerim ya da Alanyaspor Bonservisimi Alır"

Aytemiz Alanyaspor'un Portekizli oyuncusu Daniel Candeias, Alanyaspor'daki geleceğiyle ilgili "Belki Benfica'ya geri dönerim ya da Alanyaspor bonservisimi alır" dedi.



Ligin 28'inci haftasında Osmanlıspor'u sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor çalışmalarına devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen idmana futbolcular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Tam kadro gerçekleşen antrenmanın ikinci kısmında futbolcular çift kale taktik idmanla çalışmaları tamamladı.



"ÇOK YAKINIZ"



Sezon başında Portekiz'in Benfica takımından kiralanan Daniel Candeias, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Candeias, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Biz bu maçların öneminin farkındaydık. Her galibiyetten sonra özgüvenimiz daha da arttı. Şu an çok mutluyuz çünkü kulübün bu seneki hedefi olan ligde kalmaya çok yakınız. Umarım bundan sonrasında daha fazla puan toplayıp ligi daha üst sıralarda bitiririz" dedi.



"YA BENFİCA YA ALANYASPOR"



Gelecek sezon Alanyaspor'da kalmak isteyip istemediği konusunda ki soruya Candeias şu cevabı verdi: "Buna ligin sonunda karar vereceğiz. Çünkü bu sadece benim isteğimle ya da kulübün talebiyle olacak bir durum değil. Burada karşılıklı olarak anlaşması gereken üç farklı taraf var. Umarım mutlu sona herkes ulaşacak. Yıllardır sürekli kiralık olarak farklı kulüplerde forma giydim ama sonuç olarak büyük bir kulüp olan Benfica'nın oyuncusuyum. Elbette bu şekilde devam etmeyi ben de istemem ama kariyer anlamında futbol bugün doğru, yarın yalan bir sektör. O yüzden yarın ne olacağını bilemeyiz. Bugün burada çok iyi oynarsam belki Benfica'ya geri dönerim ya da Alanyaspor bonservisimi alır ve buranın oyuncusu olurum."



SAFET SUSİC'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ



Diğer yandan antrenman öncesinde Boşnak Teknik Direktör Safet Susic'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Üzerinde Safet Susic'in fotoğrafının yer aldığı pasta turuncu yeşilli futbolcuların alkışları eşliğinde yemekhaneye getirildi. Pastanın mumlarını söndüren Susic daha sonra oyuncularına sürprizden dolayı teşekkür ederek konuşma yaptı.



'ASIL HEDİYE OSMANLISPOR GALİBİYETİ OLACAK'



62 yaşına giren tecrübeli teknik direktör, pasta sürprizini doğum günü hediyesi olarak kabul etmediğini, kendisi için asıl hediyenin gelecek cumartesi günü alınacak Osmanlıspor galibiyeti olacağını söyledi. Susic daha sonra futbolcuların ve teknik ekibin tebriklerini kabul etti. - Antalya