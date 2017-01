Aytemiz Alanyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Safet Susic

Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Safet Susic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Aytemiz Alanyaspor ile tecrübeli Teknik Direktör Susic arasında yapılan görüşmede her konuda anlaşma sağlandı. Tesisleri gezen Susic daha sonra kendisini 1,5 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan imzayı attı.



Çavuşoğlu: "Takımımıza katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz"



Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın başına herkesin bildiği tecrübeli bir isim olan Safet Susic'i getirdiklerini söyledi. Susic'in Türkiye'yi de yakından tanıdığını belirten Çavuşoğlu, "Sayın hocamız Hüseyin Kalpar'dan sonra hangi teknik direktör gelecek söz konusuydu. Zaman zaman çalışmalarımız oldu ancak hiç görüşmediğimiz hocaların isimleri de gündeme geldi. Kulüpte boşluk olduğu zaman birçok hocanın isminin geçmesi doğaldır. Bugün burada herkesin bildiği, Türkiye'de birçok kulüpte görev almış Safet Susic hocamızla 1,5 yıllık anlaşma yaptık. Kendisinin takımımıza katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz. Öncelikle camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Hocamıza başarılar diliyorum. Kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Sonraki süreçte de hak ettiğimiz yere hep birlikte çıkacağımızı ümit ediyorum" dedi.



Susic: "İyi sonuçlar alarak ligde kalacağız"



Tecrübeli Teknik Direktör Safet Susic ise, "Türkiye'ye tekrar geldiğim için çok mutluyum. Öncelikle sayın başkanımıza ve yönetim kuruluna bu kadar çok adayın içerisinde beni seçtikleri için teşekkür ederim. Gördüğüm kadarıyla adaylar arasında oldukça ünlü hocalar vardı. Umarım hata yapmadan başarılı olurum. Şehir ve tesisleri çok beğendim. Takımda fena değil. Durumumuz o kadar kötü değil. İyi sonuçlar almamak için hiçbir neden yok" dedi.



Aytemiz Alanyaspor'un puan sıralamasında altında 4 takım yer aldığını kaydeden Susic, "Çok kötü bir durumda değiliz. İnşallah iyi sonuçlar alarak ligde kalacağız. Şimdiden önümüzdeki seneyi de düşünerek çok daha iyi bir takım kurmalıyız. Takıma baktığımda 28 oyuncumuz var. Yeni bir transfere ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Her zaman Türk ligini takip ediyorum ancak çok fazla maç izleme şansım olmadı. Daha çok milli takımı takip ediyorum. Her hafta sonunda maç özetlerini mutlaka izliyordum" diye konuştu.



Safet Susic'in yardımcılığını ise Elvir Balic yapacak. - ANTALYA