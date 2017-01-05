Aytemiz Alanyaspor'un Devre Arası Kampı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, önce salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya çıkan oyuncular kondisyon ağırlıklı bir idman yaptı.



Antrenmanda futbolcular, akciğer performansını artırmaya yardımcı olan 'yüksek irtifa antrenman maskesi' takarak çalıştı.



Büyük bölümü yağmur altında gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren ve milli takımda bulunan Gassama, Vagner Love, Sajad, Sackey, Deniz Vural, Gökay Iravul, Erhan Kartal, N'Sakala ve Guerrier katılmadı.



Turuncu-yeşilli takım, kamp çalışmalarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.