Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Susic Ligi güzel bir yerde bitirmek istiyoruz



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Artık alabileceğimiz kadar puan alıp ligi güzel bir yerde bitirmek istiyoruz dedi.



Spor Toto Süper Lig'de 22 Nisan cumartesi günü Osmanlıspor'u evinde ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Safet Susic yönetiminde çalışan takım topla serbest ısınma hareketlerinin ardından top kontrolü çalışması yaptı. İdman taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Uzun süren sakatlık sonrası Deniz Vural da ilk kez takımdan ayrı çalıştı. OSMANLISPOR İYİ BİR TAKIM Teknik direktör Safet Susic, tesislerde basın toplantısı düzenledi. Göreve geldiğinde ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu, bunu da şu anda gerçekleştirdiklerini aktaran Susic, Artık alabileceğimiz kadar puan alıp ligi güzel bir yerde bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki maç kolay olmayacak, çünkü Osmanlıspor iyi bir takım ve son maçlarında Kayserispor'u çok iyi bir oyunla yendiler dedi. İYİ TAKIMIZ Son maçlarda aldıkları sonuçların başarılı olduklarının göstergesi olduğuna işaret eden Susic, Bunun nedeni ofansif futbolu seven bir takım olmamız. Bu anlayış da her takıma gol atma başarısına neden oluyor. İyi oyunculardan kurulu da bir takımımız var ve çok ciddi çalışıyoruz. Netice olarak iyi puanlar ve iyi skorlar alıyoruz diye konuştu. MUTLU OLUYORLAR Bir gazetecinin Aytemiz Alanyaspor'daki başarısının ülkesinde nasıl görüldüğü sorusuna cevap veren Susic, Türkiye'deki başarısının ülkesinde herkesi mutlu ettiğini söyledi.



Bosna-Hersek'te çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu vurgulayan Susic, Ülkemde büyük bir kitle beni ve takımımızı takip ediyor. Herkes mutlu. Haftada en az 3-4 kez arayıp soruyorlar ve iyi sonuçlar aldıkça mutlu oluyorlar dedi.