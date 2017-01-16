Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Kalpar İstifa Etti (2) - Yeniden

TARAFTARLARIN kendisini istifaya davet ettiği Çaykur Rizespor yenilgisinden sonra görevini bırakan Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Hüseyin Kalpar'ın istifası, acil olarak toplanan yönetim kurulunda kabul edildi.



Cumartesi günü Çaykur Rizespor'un 3-2 kazandığı maçın 70'inci dakikasından itibaren taraftarların istifaya davet ettiği Hüseyin Kalpar, görevini bırakma kararı aldı. Kalpar'ın talebi üzerine yönetim kurulu, saat 13.00'te Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bir araya geldi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da katıldığı toplantıya, teknik ekip de girdi. Yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından kulüp yönetimi ve Kalpar, karşılıklı olarak anlaşarak yolları ayırma kararı aldı.



"KABUL EDİLDİ"



Toplantıdan sonra DHA'ya (Doğan Haber Ajansı) telefonla açıklama yapan Hüseyin Kalpar, şunları söyledi:



"Yönetimimize sunduğumuz toplantı teklifinin kabul edilmesiyle beraber masaya oturduk. Toplantıda yönetim kurulumuza istifamızı sunduk, kendileri de kabul etti. Yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendilerine teşekkür ediyorum."



Yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başlarken, 23 Ocak'ta oynanacak Beşiktaş maçına takımı altyapı antrenörü Mustafa Camunak ve ekibinin hazırlayacağı bildirildi.



Aytemiz Alanyaspor'da yönetim kurulunun saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısında Hüseyin Kalpar ve ekibiyle bir araya gelerek resmi olarak istifayı duyuracağı kaydedildi.



- Alanyaantalya