Aytemiz Alanyaspor, Plet ve Emre'yi transfer etti



Aytemiz Alanyaspor, Hollandalı forvet 29 yaşındaki Glynor Plet ve Gaziantepspor'dan orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Emre Nefiz'i 2,5 yıllığına renklerine bağladı.



Aytemiz Alanyaspor, israil'in Maccabi Haifa takımından transfer edilen Hollandalı forvet oyuncu Glynor Plet ve Gaziantepspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Emre Nefiz ile sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerindeki imza törenine Başkan Hasan Çavuşoğlu, 2'nci başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç, Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, başkan yardımcıları Mehmet Uslu ve Enver Vural ile yönetim kurulu üyesi Murat Kayacan katıldı. Her iki futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Törende ayrıca A2 takımında forma giyen genç futbolcular İsmail Ünal, Ümit Türker ve Murat Sevimler de 3,5 yıllığına profesyonel sözleşmeye imza attı. İmza töreni sonunda yöneticiler, yeni transferlerimiz ve profesyonel olan genç oyuncularımızla toplu halde fotoğraf çektirdi.



EKSİK BÖLGELERE TAKVİYE



Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, eksik bölgelere takviye yaptıklarını söyledi. Daha önce santrafor Plet'in transferini duyurduklarını belirten Çavuşoğlu, Kendisinin bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Beklentilerimiz yüksek. O da buraya hedefleri ve amaçları doğrultusunda geldi. Başarılar diliyoruz dedi.



Gaziantepspor'dan Emre Nefiz'i de kadrolarına katmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Çavuşoğlu, Genç bir yetenek. Hem bize katkı sağlamaya hem de başarılı olmaya geldi. Bu arada alt yapıdan kaleci İsmail Ünal, Murat Sevimler ve Ümit Türker'i de profesyonel yaptık. Alanyaspor forması altında kendilerine başarılar diliyorum diye konuştu.



TÜRK FUTBOLUNU BİLİYORUM



Hollandalı golcü Plet ise takımda yeni arkadaşlarının kendisini sıcak karşıladığını belirtti. Bunun da kendisine pozitif enerji verdiğini kaydeden Plet şöyle konuştu



Çok mutluyum. İlk kez Türkiye'de oynuyorum ama bu sıcak karşılaşma beni şimdiden ülkeye ve takıma adapte etti diyebilirim. Amacım elbette başarılı olmak, goller atmak ve Alanya'yı başarılara götürmek olacaktır. Türk futbolunu biliyorum. Özellikle burada oynayan Hollandalı futbolcuları takip ediyordum. Türk ligi güçlü ve mücadele seviyesi üst derece. Böyle olması benim de hoşuma gidiyor. Takım arkadaşım Aissati ile değişik zamanlarda aynı takımda oynadık. Kendisiyle konuştum. Onun yorumları bu teklifi kabul etmemde etkili oldu.



EMRE'NİN HEDEFİ



Emre Nefiz ise, Kendimi iyi hissediyorum ve ikinci devre takım olarak iyi şeyler yapacağız. Burada ilk hedefim forma şansı bulmak ve kendimi göstermek. Takım adına iyi işler yapmak istiyorum. Bunun yanında her oyuncu gibi milli takım formasını da giymek istiyorum dedi.



Daha önce Heracles, Twente, Genk, Zulte Waregem, Eagles ve Maccabi Haifa takımlarında forma giyen Plet, bu sezon ilk yarıda Maccabi Haifa formasıyla ilk 11'de çıktığı 7 maçta 3 gol kaydetti. Gaziantepspor'da bu sezon 5 Süper Lig ve 6 Türkiye Kupası maçında oynayan Frankfurt doğumlu Emre Nefiz ise FSV Frankfurt takımından sonra geldiği Gaziantepspor'da 2,5 yıl forma giydi.