Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor Soyunma Odaları

Aytemiz Alanyaspor ile Osmanlıspor maçının ardından yapılan basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, takımının iyi oynadığını söyledi. Susic, "Hem biz hem onlar pozisyona girdik. Biz bulduğumuz pozisyonlarda gol atamadık, onlar buldukları pozisyonda gol attılar ve maalesef bizi yendiler. Maçtan önce oyuncularıma çok zor bir maç olacağını, Osmanlıspor'un zor bir rakip olduğunu söyledim ve dediğim gibi oldu" dedi.



'VAGNER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'



Bir gazetecinin hafta içi antrenmanlarda sağ üst adalesinde yırtık tespit edilen ve kadroda yer almayan Vagner Love'un yokluğunun skora etkisi olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Susic, "Tabi Vagner Love bizim için iyi ve önemli bir oyuncu. Son maçlarda her maçta gol atarak belki tek başına galibiyet kazandırdı. Ama bizim takımımız iyi bir takım. İyi de oynadık. Gol bulamadık ve yenildik" diye konuştu.



'SONUÇTA BARCELONA DEĞİLİZ'



Başka bir gazetecinin 'Referandumdan dolayı lige verilen ara takımı etkiledi mi?' sorusuna ise Susic, şöyle yanıt verdi:



"Bu ara bizi olumsuz etkilemedi. Biz son 3-4 maçta -hazırlık maçı da dahil- 3'er gol attık. Bu kez karşımızda iyi bir rakip vardı. Sonuçta biz de Barcelona değiliz. Her rakibe 3 gol atacağız diye bir şey yok. Bugün pozisyona girdik, atamadık, gol yedik ve yenildik. Devre arasında oyuncularıma 'Yenemiyorsanız, yenilmeyeceksiniz' dedim. Çünkü ilk yarı gördüm, zorlu bir maç olduğunu biliyordum."



OSMANLISPOR CEPHESİ



Osmanlıspor'un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun cezalı olmasından dolayı maçta teknik sorumlu olarak görev yapan yardımcı antrenör Fuat Buruk şunları söyledi:



"Yaklaşık 1 aydır Osmanlıspor'da çalışıyoruz. Geldiğimiz günden beri takımın bize antrenmanlarda verdiği tempo, istek ve arzu sahaya yansımaya başladı. 2 haftadır kazanıyoruz. Hedeflerimiz var, bu sene ve gelecek seneler için. Bu hedefler peşinde koşuyoruz. İyi bir maç oldu bugün. Rakibimiz Alanyaspor çok iyi bir takım. Hem oyuncu hem de teknik kadro olarak iyi bir takım. Güzel bir maç oldu. Temaslı bir maç oldu. İki takım da kazanmayı çok istedi. Pozisyonlar var, futbol güzeldi. İki takımın da isteyip birbirine yaptığı mücadele, fauller, devam eden toplar, bunlar oyunun nasıl oynanması gerektiğini gösteriyordu. Sonuçta biz kazandık. Takımımızı ve kulübümüzü kutluyoruz."



