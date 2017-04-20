Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

AYTEMİZ Alanyaspor cumartesi günü oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Takımın iki orta saha oyuncusu Emre Akbaba ve Isaac Sackey antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular serbest ısınmayla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, taktik idmanla çalışmayı tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Vagner Love ile Darko Lazic katılmazken, geçirdiği operasyonların ardından aylardır sahalardan uzak kalan Deniz Vural ise çalışmalara katılarak takımdan ayrı düz koşu yaptı.



'ŞİMDİ TOPARLADIK'



Orta saha oyuncusu Emre Akbaba, antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Takım olarak toparlandıklarını ve başarılı olduklarını söyleyen Emre Akbaba, "Yeni kurulan bir takım olduğumuz için çok kolay maçlar verdik. Bazen uyum sorunundan, bazen farklı nedenlerden. Ama şimdi toparladık. Son 3 haftadır galip geliyoruz. Şu an takım olarak durumumuz iyi. Oynarken zevk alıyoruz. İzleyenlere de zevk verdiğimizi düşünüyorum. Son 7 hafta için alabildiğimiz kadar puan alıp üst sıralarda bitirmeye çalışacağız" dedi.



'FERNANDES'E GOL ATTIRACAĞIZ'



Bir gazetecinin 'Vagner Love'un sakatlığı gol yollarında sorun yaratır mı?' sorusuna Akbaba, "Tabi ki Vagner Love bizim için çok önemli bir oyuncu. Şu an 15 golü var ve krallık yarışında da var. Fakat sonuçta biz takım olarak çok pozisyona giren bir takımız. Sanırım Vagner yerine Junior (Fernandes) oynayacak. Onu da pozisyonlara sokup gol attırmaya çalışacağız" diye yanıtladı.



Sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünüp, düşünmediği sorusu üzerine Emre Akbaba, bu kararı sadece kendisinin veremeyeceğini, yönetimle konuştuktan sonra gidilmesi veya kalınması gerekiyorsa kalacağını söyledi. Emre Akbaba, milli takımda adının sıkça anıldığını fakat henüz forma giyemediği konusundaki soruya da, her Türk futbolcusunun milli hedefinin olduğunu ve bunun için kendisinin de çalıştığı cevabını verdi.



'ALANYASPOR AİLEM GİBİ'



Bir gazetecinin 'Geçen yıl Antalyaspor'da fazla oynayamadın, Aytemiz Alanyaspor'da mutlumusun?' sorusu üzerine Emre Akbaba şöyle dedi:



"Geçen sene Antalyaspor'da 3'üncü haftada sakatlık geçirdim ve takımdan 1.5 ay ayrı kaldım. O beni biraz geriye götürmüş olabilir. Sonra devre arası da ayrıldım buraya gelmek için. Bu sene sezon başından itibaren devamlı oynamaya başladığım için ivme yakaladım. Aytemiz Alanyaspor benim ailem gibi. Burada iki şampiyonluk ve bir play off yaşadım, inanılmaz şeyler yaşadım. Bu sene de kümede kalmayı garantiledik diyebiliriz. Sonuçta Aytemiz Alanyaspor ile güzel bir geçmişim var. O yüzden Alanya benim için aile gibi."



'İLERİYE TAŞIYABİLİRİZ'



Orta saha oyuncusu Isaac Sackey de ligde iyi bir konuma geldiklerini belirterek, "Buraya gelmeden önce Türk ligini biliyordum ama takım Süper Lig'de yeni olduğu için hiçbir bilgiye sahip değildim. Sözleşme sırasında çok mutluydum, kapıdan girdiğim andan itibaren çok pozitif karşılama ve enerji vardı. Kulübün kapısından girdiğim zamanki pozitif enerjinin ligin devamında takıma nasıl katkı sağladığını görebiliyorsunuz. Sanırım ilk kez Süper Lig'e çıkan bir takım olarak konumumuz iyi. Tabi daha önümüzde 7 hafta var. Bunları ileriye taşıyabiliriz" dedi.



'DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM'



Kasımpaşa maçında attığı golün hatırlatılması üzerine Sackey, şöyle dedi:



"Oynadığım pozisyon gereği ceza sahası etrafında topla çok buluşamıyorum ancak bir level geride dediğimiz bölgede yani kaleye 25-35 metre uzakta topla buluşabiliyorum. Atacağım şutlar da genellikle bu bölgeden oluyor. Dediğiniz gibi gerçekten güzel bir gol oldu. Umarım bundan sonra da devamını getireceğim. İlk yarıda ofansa daha çok katılabiliyordum çünkü çift ön libero ile oynuyorduk. Ama Safet hocamızın gelmesiyle birlikte tek oynuyorum ve daha fazla defansif görev yapmam gerekiyor. Bu yüzden öne çok katılamıyorum ama fırsatları bulduğumda da elbette değerlendirmek istiyorum."



- Antalya