Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: 0-1





STAT: Bahçeşehir Okulları Arena



HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Baki Tuncay Akkın (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)



AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx)- Gassama (xx), Berkan (xx) (Dk.61 Plet xxx), Tzavellas (xxx), Omeruo (xxx), Sackey (xx) (Dk.76 Guerrier xx), Efecan Karaca (xxx), Emre Akbaba (xxx), Candeias (xxx), Fernandes (xxx), N'Sakala (xxx)



OSMANLISPOR: Karcemarskas (xxx)- Numan (xxx), Mehmet Güven (xxx), Koray (xx) (Dk.86 Muhammed), Webo (xxx) (Dk.86 Rusescu), Bifouma (xx), Umar Aminu (xxx), Musa Çağıran (xx) (Dk.46 Erdal xx), Prochazka (xxx), Pinto (xxx), NDiaye (xxx)



GOL: Dk.69 Webo (Osmanlıspor)



SARI KARTLAR: Fernandes, Guerrier, Omeruo (Aytemiz Alanyaspor)



Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu.



1'inci dakikada santra vuruşuyla gelişen Osmanlıspor atağında ceza sahasında topu kazanan Webo topu çizginin arkasında bulanan arkadaşı Musa'ya çıkardı. Bu oyuncunun düzelterek yaptığı sert vuruşu kaleci Haydar kornere tokatladı.



6'ncı dakikada Aytemiz Alanyaspor atağında, Efecan topu ceza alanına taşıyarak solda bulunan N'Sakala'ya bıraktı. Bu oyuncunun ön direğe yaptığı ortaya son anda araya giren Prochazka topu kornere attı.



31'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Fernandes hızla rakip ceza sahasına sokuldu. Sert vuruşunu kaleci Karcemarskas tokatladı ve iki hamlede kontrol etti.



33'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor atağında Gassama'nın pasıyla ceza sahasına giren Fernandes'in vuruşu kaleciyi de geçerek az farkla auta gitti.



38'inci dakikada Osmanlıspor atağında ceza sahasında iki Aytemiz Alanyasporlu futbolcuyu geçen Bifouma topu kale önüne aşırttı. Kaleci Haydar'ı da geçen topa çizgi önünde Berkan kafayla kornere çeldi.



45'inci dakikada Osmanlısporlu Aminu Umar orta sahadan taşıdığı topu ceza sahasında Musa'ya bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşunu kaleci Haydar topu kornere çeldi.



45+1'inci dakikada Osmanlıspor atağında Ndiaye'nin şutunu Haydar çeldi. Dönen topa ise Webo'nun kafa vuruşunu Haydar tekrar çeldi. Dönen topa Pinto sert vurdu ve kaleci Haydar ardı ardına üçüncü kez kalesindeki tehlikeyi engelledi. Son olarak dönen topu Berkan kornere attı.



64'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor atağında Candeias'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba topu çizgiye doğru sürerek kaleye paralel olarak ortaladı, topla buluşan Plet topa vurmaya çalıştığı sırada Numan ve kaleci Karmemarkskas topa müdahale etti. Bu 3 oyuncunun arasında sıkışan topu gol çizgisinden Numan çıkartarak uzaklaştırdı.



69'uncu dakikada sağdan gelişen Osmanlıspor atağında Prochazka'nın kale önüne ortasında yükselen Webo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.



83'üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Plet'in pasında ceza sahasında topla buluşan Fernandes'in vuruşu gol oldu ancak karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya golü Fernandes'in topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal etti ve Fernandes'e sarı kart gösterdi.Karşılaşma Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



- Antalya