AYTEMİZ ALANYASPOR
Zlamal- Fofana (Cenk Ahmet), Berkan, Carlos, Berkan, Landel, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Guerrier, Vagner
SAKAT: Deniz, Sackey, Suley
CEZALI: Omeruo, Candeias
BİLET FİYATLARI: Vip 200, kapalı ve maraton 100, kale arkaları 60, misafir 75
Aytemiz Alanyaspor Muhtemel Kadrosu
AYTEMİZ ALANYASPORZlamal- Fofana (Cenk Ahmet), Berkan, Carlos, Berkan, Landel, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Guerrier, Vagner SAKAT: Deniz, Sackey, SuleyCEZALI: Omeruo, CandeiasBİLET FİYATLARI: Vip 200, kapalı ve maraton 100, kale arkaları 60, misafir 75.
AYTEMİZ ALANYASPOR
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