Aytemiz Alanyaspor Muhtemel Kadrosu

AYTEMİZ ALANYASPORZlamal- Fofana (Cenk Ahmet), Berkan, Carlos, Berkan, Landel, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Guerrier, Vagner SAKAT: Deniz, Sackey, SuleyCEZALI: Omeruo, CandeiasBİLET FİYATLARI: Vip 200, kapalı ve maraton 100, kale arkaları 60, misafir 75.

Aytemiz Alanyaspor Muhtemel Kadrosu

AYTEMİZ ALANYASPOR

Zlamal- Fofana (Cenk Ahmet), Berkan, Carlos, Berkan, Landel, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Guerrier, Vagner              

SAKAT: Deniz, Sackey, Suley

CEZALI: Omeruo, Candeias

BİLET FİYATLARI: Vip 200, kapalı ve maraton 100, kale arkaları 60, misafir 75

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Emre Akbaba, Alanyaspor, Cenk Ahmet, Ceza
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