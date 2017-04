- Aytemiz Alanyaspor, Gaziantepspor hazırlıklarına başladı



ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor akşam yaptığı idmanla hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam gerçekleşen antrenmana oyuncular eksiksiz katıldı. Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan idmanda futbolcular düz koşunun ardından ısınma hareketleriyle devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular dar taktiksel çalışma yaparak idmanı tamamladı.

Fernandes:"Amacım katkı sağlamaktı"

Antrenman sonrasında gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor'un devre arasında Dinamo Zagreb'ten kiraladığı Şilili forvet oyuncusu Junior Fernandes, Alanyaspor formasıyla 4 gol 2 asist yaptığını ve iyiye giden oyunundan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Takıma gelirken amacının kulübe faydalı olabilmek olduğunu vurgulayan Fernandes, "Amacım katkı sağlamaktı. Şu an her şey güzel, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Umarım benim performansım daha iyi olur" dedi.

"Alanya'da mutlu ve huzurluyum"

Alanya'yı beğendiğini dile getiren Fernandes şöyle konuştu:

"Elbette burada kiralık olarak oynuyorum. Gelecek sezon burada oynar mıyım bilmiyorum. Henüz bunu konuşmak için erken. Daha iki ay vakit var ve bu uzun bir süre, Burası güzel şirin bir şehir. Burada kalmak isterim. Alanya'da mutlu ve huzurluyum. Ama gelecek yıl burada oynamam için Alanyaspor ve geldiğim kulüp Dinamo Zagreb'in anlaşması lazım. Hırvatistan ile Türkiye benim için iki farklı lig. Burası daha mücadelenin yoğun yaşandığı, mücadelenin teknik ve taktik ile birleştiği bir lig. Hırvatistan ligi daha genç oyuncuların bulunduğu, biraz daha gelişen bir lig. Burası benim için daha heyecan verici, burası daha iyi bir lig. Alanya'ya alışmış durumdayım. Hiçbir problem yok. Burası sakin şirin bir şehir. Buradaki günlerim ailemle birlikte gayet güzel bir şekilde geçiyor."

Taha: "Puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz"

Orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ise takımın son günlerde aldığı galibiyetlere dikkat çekerek ve başarı grafiğinin yükseldiğini belirterek şunları söyledi:

"Safet hocamızın gelişiyle birlikte iyi bir çıkışımız oldu. Ligde daha iyi bir konuma geldik. Biraz alt taraftan uzaklaştık. Ama tabii ki rehavete kapılmadık. Daha lig bitmedi. Bu hafta zorlu bir maça çıkacağız. Gaziantepspor bu maça son şans olarak bakıyorlar. Bu maçtan da galibiyetle ayrıldığımız takdirde çok daha iyi bir konuma geleceğiz. Deplasmanda oynayacağız ancak bizde formda ve iyi takımız. İki takım için de kolay maç olmayacak. Ancak biz Gaziantepspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz."