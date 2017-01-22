Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 81 yaşında hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için taziye mesajı yayınladı.
Başkan Çavuşoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden ve ömrünü Gençlerbirliği'ne adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav'ı asla unutmayacağız. Sayın İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, başta Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı dilerim." - ANTALYA
Aytemiz Alanyaspor'dan İlhan Cavcav İçin Taziye Mesajı
Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 81 yaşında hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için taziye mesajı yayınladı.
Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 81 yaşında hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için taziye mesajı yayınladı.
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