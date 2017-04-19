Aytemiz Alanyaspor'da Vagner Love Sakatlandı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Osmanlıspor'u ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love sakatlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Osmanlıspor'u ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde dün basına kapalı yapılan antrenmanda sakatlık geçiren Vagner Love'ın MR'ının çekildiği bildirildi.
Sağ alt arka adalesinde yırtık tespit edilen Vagner Love'ın tedavisine başlandığı belirtildi.
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