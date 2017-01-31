Aytemiz Alanyaspor'da Transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen Şilili oyuncu Junior Fernandes ve Rusya'nın Anji Mahaçkala takımından stoper Darko Lazic'i kadrosuna kattı.



Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde Fernandes ile 6 aylık, Lazic ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.



İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'da eksik olan bölgelere transferler yaptıklarını söyledi. Lazic ile stoper, Fernandes ile orta sağ ve forvet hattını güçlendirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Öncelikle futbolcu arkadaşlarımıza ve camiamıza hayırlı olsun. Kendilerine kazasız belasız bir sezon geçirmelerini ve Aytemiz Alanyaspor'a faydalı olmalarını diliyoruz." dedi.



İki futbolcunun da ülke milli takımlarında oynadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Alanyaspor için devre arası transferi kapandı gibi gözüküyor. Yerli futbolcu değil ama yabancı futbolcu transferini kapattık." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de ilk kez forma giyeceğini belirten 29 yaşındaki Fernandes, heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Buraya geldiğimden bu yana çok sıcak bir karşılama var. Bu, beni çok mutlu etti. Umarım sezon sonunda çok güzel yerlerde ligi bitireceğiz." diye konuştu.



Sırp stoper 23 yaşındaki Lazic de transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Aytemiz Alanyaspor'un futbol kariyerimde önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Burada önemli başarılara ulaşabileceğime inanıyorum. Her futbolcunun hedefi üst kalitedeki liglerde mücadele etmektir. Alanyaspor da bu konuda benim verdiğim maksimum performans doğrultusunda önemli bir rol oynayacaktır. Buraya geldiğim için çok mutluyum."