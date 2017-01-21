Aytemiz Alanyaspor'da Transfer

Aytemiz Alanyaspor, son olarak Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Georgios Tzavellas ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Tzavellas'ın takıma güç katacağına inandığını söyledi.



Ara transfer döneminde dördüncü imzayı attırdıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Tzavellas, kendisine çok sayıda teklif gelmesine rağmen bizi tercih etti. Tzavellas'ın Alanyaspor'da başarılara imza atacağına inanıyorum." dedi.



Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen Tzavellas ise Alanyaspor'da çok sıcak karşılandığını ifade ederek, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak için çalışacağım." diye konuştu.



Son 4 sezondur PAOK'ta forma giyen Tzavellas, milli takımıyla 23 maça çıkarken 2 de gol attı.