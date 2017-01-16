Aytemiz Alanyaspor'da Kalpar İstifa Etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, istifa etti.



Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklama yapan Kalpar, "İstifa dilekçemi verdim, yönetim kabul etti." dedi.



Aytemiz Alanyaspor, ligin 17. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a iç sahada 3-2 yenilmiş, taraftarlar bu yenilgi nedeniyle Kalpar'ı istifaya davet etmişti.