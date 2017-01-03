Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da, futbolcular Sefa Yılmaz ve Timuçin Aşcıgil'in sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi.
Kulüpten iki futbolcuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce kadro dışı bırakılan Sefa Yılmaz ve Timuçin Aşcıgil ile kulübümüz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Aytemiz Alanyaspor'da İki Ayrılık
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da, futbolcular Sefa Yılmaz ve Timuçin Aşcıgil'in sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da, futbolcular Sefa Yılmaz ve Timuçin Aşcıgil'in sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi.
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