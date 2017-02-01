Aytemiz Alanyaspor?da Gençlerbirliği Hazırlığı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ligin 20'nci haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Safet Susic yönetiminde yapılan idmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda taktik çalışma yapan futbolcular, idmanı orta ve şut çalışmasıyla sonlandırdı.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Gassama ve N'Sakala ile ara transferde kadro dışı bırakılan Carlos Garcia Badias ve Nuru Suley katılmazken Sackey takımdan ayrı çalıştı.