Aytemiz Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam Depremi

Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşamadı.

Aytemiz Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam Depremi

Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşamadı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'ın istifasının ardından dün gece Ertuğrul Sağlam'la anlaşma sağlamıştı. Dün gece Alanyaspor'lu yöneticilerin fotoğraf bile çektirdiği Ertuğrul Sağlam'la imza aşamasında anlaşmazlık yaşandı.

Alanyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yaptığı görüşmeler, imza aşamasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sonlandırılmıştır" denildi. - ANTALYA

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