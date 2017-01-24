Aytemiz Alanyaspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki idman, altyapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde gerçekleştirildi. Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolculara yenilenme programı uygulanırken diğer futbolcular dar alanda serbest çalışma yaptı.



Sakatlığı süren Isaac Sackey antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.



Turuncu-yeşilli takım, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Öte yandan, 4 yaş grubu kreş öğrencileri, Aytemiz Alanyaspor Kulübünü ziyaret ederek futbolcularla fotoğraf çektirdi.