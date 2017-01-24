Aytemiz Alanyaspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki sabah idmanı altyapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde yapıldı. Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise antrenmanı dar alanda serbest oyunla tamamladı. Sakatlığı bulunan Isaac Sackey ise takımdan ayrı çalıştı. Turuncu-yeşilli takım yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



Miniklerden ziyaret



Öte yandan Alanya'da faaliyet gösteren Akıl Küpü Kreşi öğrencileri, takımı antrenman öncesi ziyaret etti. Kreşin 4 yaş gurubu öğrencileriyle yakından ilgilenen futbolcular, minik ziyaretçilerle bir süre sohbet etti. Futbolcular daha sonra kreş öğretmeni Seher Karaçolak, Elif Kandemir ve minik öğrencilerle fotoğraf çektirdi. - ANTALYA