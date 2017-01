Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor Maçının Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar, taraftarın istifa çağrısına, "Taraftarların bu şekilde hareket etmesi bana göre çok doğru değildi, bir nankörlüktü. Nankörce davranış içerisindeler" dedi.



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımı için çok önemli bir maç olduğunu belirterek mücadeleyi kazandıkları takdirde çok büyük bir avantaj elde edeceklerini fakat başaramadıklarını söyledi.



Yenmeleri durumunda yakaladıkları avantajı daha ileriki haftalarda iyi şekilde kullanma planı yaptıklarını belirten Kalpar, "Futbolda bu tür sonuçlar zaman zaman olabiliyor. İlk gelen top kalemizde gol oldu. Bu bizim çok büyük bir zaafımız. Özellikle duran toplarda en rahat gardını alabileceğimiz pozisyon, herkesin adamı var ve herkese görev veriyoruz. Bir duran toptan rahat rahat vurdurabiliyorsak bu görevi iyi yapamadığımızdan kaynaklı yediğimiz bir gol olur. Tabi bunlar zaman zaman futbolda gerçekleşebiliyor. O anda, o golde benim de dahil kimsenin yapabileceği bir şey yok. O alanda görev alan futbolcumuzun daha iyi görev yapması gerekiyor. 3'üncü golü yememiş olsan belki 2-1 olduktan sonra 2-2'ye getirebilirsin. Tabi bunların hepsi söylenmesi gereken şeyler ama sonuçta ne oldu, 'nasıl değerlendirebilirsiniz' dediğinizde, sonuçta mağlup olduk. Ne olursa olsun rakibi kutlamak gerekir" dedi.



"NANKÖRLÜKTÜ"



Aytemiz Alanyaspor'da üçüncü sezonunu geçirdiği hatırlatan ve taraftarın maç sırasında yaptığı istifa çağrısıyla ilgili konuşan Hüseyin Kalpar, "3 sezondur başarılı bir grafik çiziyoruz. Taraftarların bu şekilde hareket etmesi bana göre çok doğru değildi, bir nankörlüktü. Nankörce davranış içerisindeler. İlk geldiğimde play off oynadık, ikinci geldiğimde lige çıktık, şu anda da 18 puanımız var. Rizespor'un bile 16 puanı oldu. Dolayısıyla zor günde, olumsuz günde taraftarların takımına sahip çıkması gerekir.



Ben burada istifa etsem ne olur, etmesem ne olur? ve onların söylemiyle istifa etmemem lazım zaten. Ben başkanım ve yönetimle anlaştım. Onların böyle bir talebi varsa, bunlar her zaman mümkündür. ve en kolayı da bir an önce istifa etmektir.



İşin kolayıdır bu ama bizim işimiz hep böyle devam ediyor. Dolayısıyla ben burada istenmiyorsam bunu sayın başkanımız ve sayın yönetim kuruluyla konuşuruz. Daha önce nasıl konuşarak, anlaşarak burada çalıştıysak, o şekilde de ayrılırız. Ama bir taraftarın, tribünün, hemen hemen büyük bölümü. İlk defa yaşıyorum ben böyle bir şeyi. Hiç yakışmadığını söylemek istiyorum. Böyle tezahürat yapan taraftarlar tam tersi takımlarına sahip çıkmaları gerekirdi. Tam tersi zor durumdaki takımlarını desteklemeleri gerekirdi. Bana o şekilde konuşmaları ne takıma fayda veriyor, ne kendilerine fayda veriyor, ne de bana bir fayda veriyor. Tamamen takıma zarar veren bir pozisyon içerisinde. Ha maç biter, herkes yazar, çizer konuşur ama maç oynanırken takımlarına sahip çıkmamaları bana göre çok doğru değildi ve bana da şu ana kadar yapılan en büyük nankörlüklerden birisi diye düşünüyorum. Kadro ve dizilişte hata yaptığımı düşünmüyorum" diye konuştu.



ÇAYKUR RİZESPOR CEPHESİ



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "Bütün Rizelilerden, yönetimden, taraftarlara kadar söylüyorum. Bize bir 10 numara lazım. Biz buraya bir tane oyuncu almamız gerek. 'Zorunda değiliz' diyen gelsin buraya o yapsın, bu kadar basit" dedi.



Deplasmanda aldıkları 3 puandan dolayı futbolcularını tebrik eden Karaman, şöyle konuştu: "Aslında ilk devrenin son maçı yani ilk devreyi 16 puanla kapadık. Bir 3 puan daha sıkıştırsak 19 edecektik ve en azından 'idare eder' diyecektik. Oyunun 3-0'lık bölümüne kadar çok iyi ama daha sonra Patric sakatlanıp çıktı ve daha sonra da değişiklikler yaptık ama 3-0'dan sonra hafif rahatlama maçı 3-2'ye getirdi. 3-0'dan sonra bir takım kendini geliştirir, oyuncu kendini geliştirir çünkü daha rahat hareket eder, takım felsefesi geliştirilir. Biz orada kilit pası yapamayınca golü yedik. Kısacası 3-2'ye getirmemeliydik. Evet, oyuncularımı alkışlıyorum ama 3-2'ye getirmemeliydik."



"KOÇ BUNDESLİGA'NIN ÖNEMLİ OYUNCUSU"



Transfer konusunda da değinen Karaman, aldıkları Süleyman Koç'un Bundesliga'nın önemli oyuncularından olduğunu belirtti. Sakatlıktan yeni çıktığını ve hazır hale gelmesi için 3-4 haftaya daha ihtiyacı olduğunu dile getiren Karaman, geçen 2 yıl 2.5 milyon Euro para istenen oyuncuyu uygun fiyata aldıklarını belirtti. Yaptıkları birçok maçı kaybetmeyi hak etmediklerini aktaran Karaman, "Bize bir 10 numara lazım. Bütçemizi gerekirse zorlamalıyız. Bu sadece başkanın ve yönetimin işi değil. Rize iyi yerlerde olacaksa bu olmalı. Daha yukarıda olacaksan bütçe gerek, bu da kaliteli oyuncularla olur. Biz iyi ve genç bir takım kurduk. Ekonomik takım kurduk. Benden daha iyi yapacak varsa buyursun gelsin. Mevcut kadronun mücadele ettiği yer burası. Buranın üstü 2-3 basamaktır. Kendi takımında lider olan oyuncuyu katarsan takımın çehresi değişir" diye konuştu.



KALPAR'A DESTEK



Aytemiz Alanyaspor taraftarlarının 70'inci dakikadan itibaren 'Kalpar istifa' tezahüratlarından dolayı üzgün olduğunu belirten Hikmet Karaman, şunları söyledi: "Bugün Aytemiz Alanyaspor'un yaşadığını biz de yaşadık. 'Kalpar istifa, yönetim istifa diyor' oysa Aytemiz Alanyaspor mütevazı örnek bir takım. Sonuçlara göre odaklanmamalı. Ancak taraftar senden böyle bir sonuç beklemiyor, 'Sondan 4'üncü takımla oynuyorsan yeneceksin' diyor ama futbol öyle değil. Biz nasıl maçlar kaybettik herkes biliyor. Kaybetmememiz gereken maçları kaybettik. Bizim amacımız iyi bir takım yapmak. Bunu birlikte yapacağız. Bütün Rizelilerden, yönetimden, taraftarlara kadar söylüyorum. Bize bir 10 numara lazım. Biz buraya bir tane oyuncu almamız gerek. 'Zorunda değiliz' diyen gelsin buraya o yapsın, bu kadar basit."



