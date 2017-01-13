Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Spor Toto Süper Lig'in 17'inci haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı.



Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Kalpar gözetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.





Daha sonra çıkış koşuları yapan futbolcular esneme hareketleriyle antrenmanı sonlandırdı.

Antrenmana sakatlıkları süren ve milli takımlarında bulunan Gassama, Sackey, Deniz Vural ve N'Sakala katılmazken, ikinci yarıda takımda düşünülmeyen Sajad, Gökay Iravul ve Ba da çalışmada yer almadı.



Maç yarın Alanya Oba Stadı'nda 13.30'da başlayacak.