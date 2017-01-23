Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş Maç Notları

SPOR Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor.



Siyah beyazlı takımın yeni transferi Matej Mitrovic maça yedek soyundu. Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligin 17. haftasında deplasmanda oynadıkları ve 2-0 galip ayrıldıkları Osmanlıspor karşısındaki ilk 11'inde değişiklik yapmadı.



Siyah beyazlıların Aytemiz Alanyaspor karşısında kalesini Fabri korurken, savunma hattını Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic ve Adriano oluşturdu. Siyah beyazlı takımın orta sahasında Atiba, Oğuzhan Özyakup ve Talisca, hücum kanatlarında ise Quaresma ile Babel görev yaptı. Forvet pozisyonunda ise Cenk Tosun forma giydi.



Siyah beyazlı ekipte Tolga Zengin, Mitrovic, Tolgay Arslan, Beck, Ömer Şişmanoğlu, Gökhan İnler ve Necip Uysal da yedek kulübesinde yer aldı.



Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk 11'den 5 oyuncu kadroda yok. Osmanlıspor karşısında ikinci yarıda Babel'in yerine oyuna giren Kerim Frei'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer alan Veli Kavlak, Rhodolfo, Atınç Nukan, Aras Özbiliz ve Utku Yuvakuran 18 kişilik kadroda yer almadı.



Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Aboubakar, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı.



Hırvatistan'ın Rijeka ekibinden 4 milyon 200 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen ve hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahaya çıkan stoper Matej Mitrovic, teknik direktör Güneş tarafından ilk 11'de tercih edilmedi.



Geçen hafta sahalarında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilmelerinin ardından teknik direktör Hüseyin Kalpar'la yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Ertuğrul Sağlam'la prensipte anlaşma yapılmasına karşın son anda çıkan pürüzler nedeniyle anlaşamaması nedeniyle altyapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde sahaya çıktı.



Aytemiz Alanyaspor teknik sorumlusu Camunak, son oynadıkları ve sahalarında 3-2 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.



Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısına uzun süreli sakatlığı devam eden Deniz Vural ve hafif sakatlığı bulunan Sackey'den yoksun çıktı.



Karşılaşmanın oynandığı stadın bulunduğu Oba mahallesinin jandarma bölgesi olması nedeniyle, stada giden tüm yollarda jandarma ekipleri tarafından olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı görüldü.



Taraftarlar iki ayrı güvenlik noktasında aranarak stada girebilirken, jandarma ekiplerinin şüpheli gördükleri araçlarda arama yaptıkları görüldü. - Antalya