Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu Vagner ile alakalı söylentiler biraz çarptırılıyor



Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, basında çıkan Vagner Love'u 3 büyüklerin istediği yönündeki haberleri yalanladı. Başkan Çavuşoğlu, Vagner Love ile ilgili İstanbul kulüplerinden herhangi bir transfer teklifi bize gelmedi. Vagner ile alakalı söylentiler biraz çarptırılıyor dedi. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Alanyaspor'un destek verdiği Sakarya'da SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastası 6.5 aylık Eymen Çapkın'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına değinen Başkan Çavuşoğlu, ligin 26'ncı haftasında oynanan Kasımpaşa maçının bilet gelirini Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğum Bakımı Bölümü'nde 2.5 aydır solunum cihazına bağlı yaşayan Eymen bebeğin tedavisi için başlatılan kampanyaya bağışladıklarını söyledi. 'KAMPANYAYA DESTEK VERİLMEDİ' Kasımpaşa maçının bilet gelirinin 67 bin 588 lira olduğunu belirten Çavuşoğlu, Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşmada elde edilen bilet geliri olan bu parayı açılan hesap numarasına aktardık. Yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcu ve bilet alarak katkıda bulunan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor olarak başlattığımız bu kampanyaya diğer kulüplerimizin de katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Eymen bebeğin kurtulması için diğer kulüplerden de katkı sağlaması gerekir. Tedavi için üzerimize düşen görev destek vermektir. Aytemiz Alanyaspor olarak bunu gerçekleştirdik dedi. 'BİZE TRANSFER TEKLİFİ GELMEDİ' Vagner Love'un 3 büyükler tarafından istendiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Hasan Çavuşoğlu, Vagner Love ile ilgili İstanbul kulüplerinden herhangi bir transfer teklifi bize gelmedi. Devre arasında Trabzon ve Osmanlıspor'dan Emre Akbaba ile ilgili teklif geldi. Vagner ile alakalı söylentiler biraz çarptırılıyor. Vagner ile alakalı Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım ile ilgili İstanbul'da konuşuldu. Ancak Vagner'i nasıl ikna ettiğimiz, Alanya'ya nasıl getirdiğimiz konuşuldu. Diğer şeylerin nasıl ortaya çıktığını ben de bilmiyorum. Vagner'in menajerine Çin'den 3 milyon liralık bir teklif geldi. Devre arasında da bize 3 milyon liralık bir teklif geldi ama kabul etmedik. Çin'den gelen 3 milyonluk teklif de doğrudur ama Vagner şu anda düşünmediğini, 'Başkanımız beni ikna ederse olur' cevabını verdiğini biliyoruz. Şu anda Vagner ile ilgili bir Türkiye'den bir talep yok. Biz sezon sonuna kadar transfer konuşmak istemiyoruz diye konuştu. 'KÜME DÜŞME ENDİŞEMİZ OLMADI' Başkan Çavuşoğlu, şöyle dedi Son 3 maçı aldık ancak bu maçlar öncesi de küme düşeceğimizi aklımıza getirmedik. Amacımız bu yıl kümede kalmak, ilerleyen senelerde de daha iyi şeyler yapmak istiyoruz. Ligde şu anda iyi noktadayız. Sezon başından bu yana küme düşme endişemizin olmadığını söyledik. Biz yönetim, futbolcu olarak buna inandık ve kenetlendik. İyi bir ekibiz, iyi bir futbol takımız var. İnandık, bu yola baş koyduk ve çıkışımızı sürdüreceğiz. 40 puandan aşağı da alacağımızı düşünmüyorum. Fazlası olur, eksiği olmayacak.