Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu Kalpar'a Hizmetlerden Dolayı Sonsuz Teşekkür Ediyoruz

Hüseyin Kalpar Buradan ayrılmıyorum. Sadece ara veriyoruz



Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörü Hüseyin Kalpar'ın görevinden istifa etmesinin ardından Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim ve teknik ekibin katıldığı basın toplantısı düzenlendi.

Kulüp binasındaki toplantıda konuşan Başkan Çavuşoğlu, Kalpar'ın kendilerine istifa dilekçesini ilettiğini söyledi. İstifa talebinin yönetim kurulunda değerlendirildiğini aktaran Çavuşoğlu, Biz de oturduk, konuştuk ve karşılıklı olarak sözleşmemizi feshetme kararı aldık. Birlikte elde ettiğimiz başarılar ortada. Tarihimizde ilk kez Süper Lig'e yükselmemizde Hüseyin hocamızın payı çok büyüktür. Birlik ve beraberlik içerisinde bugünlere geldik. Ancak futbolda bu tür ayrılıklar her zaman olacaktır. Hüseyin hocamızla daha önce de bir ayrılık yaşadık. Alanyaspor'un kapısı Hüseyin hocamıza her zaman açık. Kendisiyle bundan sonra da görüşeceğiz. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Verdiği hizmetleri, kişiliğini ve karakterini unutmayacağız. Sizlerin huzurunda kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum dedi.

AYRILIK DEĞİL ARA VERİYORUZ

Hüseyin Kalpar da Alanyaspor ile çalışmaktan mutlu olduğunu vurgularken, Her şeyden önce burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Sayın başkanıma ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Burası benim evim. Basın da bana çok büyük destek verdi. Sizleri de çok seviyorum. Buradan ayrılmıyorum. Sadece ara veriyoruz. Buradan gitsem de Alanyaspor'un başarısı beni çok fazla mutlu edecektir. Burada çalışmak bana büyük bir haz verdi. Şahsım ve ekibim adına bize katkı sağlayan başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı dostluk içerisinde sürdürdük. Şu anda da dostluk içerisinde bir ara veriyoruz. Gönül bağım her zaman olacak. Kalbimde Alanyaspor'un yeri ayrı olacaktır. Burada ilkleri yaşadık. Burayı unutmam mümkün değil. Herkese çok teşekkür ediyorum diye konuştu.