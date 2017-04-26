Aytemiz Alanyaspor'a Daire Hediye Etti

Alanya'da bir inşaat firması sahibi Aytemiz Alanyaspor'a 300 bin TL değerinde bir daire hediye etti.



İnşaat firması sahibi Yılmaz Bağışlar, yapımı tamamlanma aşamasında olan ve bir rezidans projesinde yer alan 300 bin TL değerindeki dairenin anahtarını kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'na verdi. Başkan Çavuşoğlu, İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç, Ahmet Paşaoğlu, Dilaver Çekiç, Başkan Yardımcısı Enver Vural, Nurettin Uludağ, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve Genel Müdür Ali Topal, Mahmutlar Mahallesi'nde yer alan Bağışlar Mühendislik'e giderek Yılmaz Bağışlar'a jestinden dolayı teşekkür etti. Başkan Çavuşoğlu, Bağışlar'a üzerinde ismi yazan Alanyaspor formasını ve atkısını hediye etti.



Çavuşoğlu: "Takım hepimizin"



Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bağışlar'ın yaptığı bu jestin Alanyaspor'a sahip çıkılması anlamında çok önemli olduğunu söyledi. Alanyaspor'un şehrin vizyonu açısından başrol oynadığını belirten Çavuşoğlu, "Şehrin takımına şehrin iş adamlarının duyarlılık göstermesi ve katkı sağlaması bizim için çok önemlidir. Kulübümüze daire bağışlayan sayın Yılmaz Bağışlar umarım örnek olur. Bu takım hepimizin takımı. Kulübe hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.



Bağışlar: "Şehrin vizyonu"



Yılmaz Bağışlar ise, "Uzun süredir bu fikir vardı ancak yeni gerçekleştirebildik. Alanyasporumuzun daha da büyümesi adına daire bağışlamayı teklif ettik ve kabul ettiler. Şehirden uzak bir turizm düşünülemez. Şehrin vizyonunu en güzel şekilde ortaya koyan Alanyaspor, ülke genelinde şehrimizi en iyi şekilde tanıtmaya devam ediyor. Başkanımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin emeği var. Alanyasporumuza uzun vadede başarılar diliyorum. Geçmişte başkanımla amatör olarak karşılıklı futbol oynamıştık. Bu vesileyle tekrar bir araya geldiğimiz için mutluluk duyuyorum" diye konuştu. - ANTALYA