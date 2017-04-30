Aysun Gültekin Konseri
AYSUN GÜLTEKİN KONSERİ etkinliği 2017-04-30 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
AYSUN GÜLTEKİN KONSERİ etkinliği 2017-04-30 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : İBB Cem Karaca Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yenimahalle Yanıkses Sok. (Yenimahalle Doğumevi Yanı) Bakırköy
Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 00: 00
Kategori : AYSUN GÜLTEKİN KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io