Ayso' da Sermaye ve Ar-Ge Destek Programları Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği(KUSİ) kapsamında, Aydın Sanayi Odasında, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi yetkililerinin sunumlarıyla, sanayicilere yönelik, Teknoyatırım Sermaye Desteği Programı ile TUBİTAK Ar-Ge destek programlarının tanıtım toplantısı düzenlendi.



Toplantıya Aydın Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Engin Yılmaz, Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Tunay Çoban, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Yasin Genel, GEKA Aydın İl Koordinatörü Armağan Aydın, KÜSİ Aydın İl Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Aslı Yorulmaz, KOSGEB Aydın Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Tuğrul Bıyık ve Aydın Sanayi Odası üyesi 24 firmanın Ar-Ge sorumluları katıldı.



Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür vekili Tunay ÇOBAN, sanayicinin nitelikli ve katmadeğerli ürün üretmede sıkıntılar yaşadığını ifade ederek,"Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Kurulu'nun amacı, üniversite ile sanayicinin bir araya gelmelerini, birlikte iş yapmalarını, özellikle de Ar-Ge çalışmaları için üniversiteden destek almalarını sağlamaktır. KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu, Aydın Valiliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ADÜ, GEKA, KOSGEB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları üyelerinden oluşmaktadır. Sanayicinin en büyük sorunu olan nitelikli ve katma değerli ürün üretmede yaşanan sorunlardır. Bu sıkıntıyı ülke olarak yaşıyoruz. Biz her zaman şunu söylüyoruz, Türkiye'nin teknoloji ve katma değerli ürün açığı var. Biz bu iki sorunu çözersek, cari açık ve dış ticaret açığı sorununu çözeriz. Bu sorunları çözebilmek için mutlaka üniversite-sanayi işbirliği olmak zorundadır. Üniversitelerde üretilen bilginin katma değere dönüşmesi için bu işbirliğinin yapılması, teknolojik ürünler üretilmesi gerekmektedir. Biz burada kamu-üniversite-sanayici işbirliğini başarabilirsek ülkemiz artık katma değerli ve orta, yüksek teknolojili ürün üreten ülke haline gelir "dedi.



Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda, KÜSİ Aydın İl Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Aslı Yorulmaz ve KOSGEB Aydın Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Tuğrul Bıyık ve Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Yasin Genel, destekler hakkında bilgi verdi. - AYDIN