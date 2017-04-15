Aysiad'dan Pamukkalehaber'e Hizmet Ödülü

Avrasya Yönetici, Sanayici ve İşadamları Derneği'nin(AYSİAD) bu yıl 13'üncüsünü gerçekleştirdiği 'En Güzel Türkçe İsimli İşyeri, İş hayatı Girişimcilik, Türk Kültürüne Hizmet, Denizli'ye Hizmet' kapsamındaki ödülleri, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla sahiplerini buldu. Pamukkalehaber'den Tahir Aygün, AYSİAD'dan hizmet ödülüne layık görüldü.



AYSİAD'ın kuruluşunun 13'üncü yıl dönümü yemeği ve ödül törenine, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve davetliler katıldı. İş Hayatı Girişimcilik, Türk Kültürüne Hizmet, Denizli'ye Hizmet, AYSİAD Yılın Sporcuları ödüllerinin de verildiği gecede, Pamukkalehaber imtiyaz sahibi Tahir Aygün ile uzun yıllar AYSİAD'a hizmet eden Genel Sekreter İbrahim Kayar'a hizmet ödülü verildi.



Ödül töreni, Zeybek gösterisi ve Sanatçı Tayfun Acımaz'ın konseri ile sona erdi. - ANTALYA