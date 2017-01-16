Aysever Nâzım'ın Hayatını Müzikli Gösteriyle Anlattı

Nilüfer Belediyesi, Nazım Hikmet'in doğumunun 115'inci yılında, Enver Aysever'in "Memleketim Nazım Hikmet" isimli müzikli gösterisini Bursalılarla buluşturdu.



Televizyon programcısı Enver Aysever'in kaleme aldığı ve Melda Gür ile birlikte sahnelediği "Memleket'in Nazım Hikmet" müzikli gösterisi, Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahnelendi. Enver Aysever, Nazım Hikmet'in şiire başladığı günden Bursa Cezaevi'ndeki günlerine ve Moskova'da hayata veda etmesine kadar olan süreci kendi üslubuyla anlattı. Tiyatro sanatçısı Melda Gür de Nazım Hikmet'in yaşadığı aşkları ve memleket sevdasını aktardı.



Gösterinin sonunda Meclis Üyesi Aysel Okumuş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamını ileterek, Enver Aysever ve ekibine teşekkür etti. - BURSA