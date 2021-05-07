Ayşenur Aslan kimdir?
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Ayşenur Aslan kimdir?

Ayşenur Aslan kimdir?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ayşenur Aslan, yer aldığı televizyon programlarında da izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ayşenur Aslan kaç yaşında, nereli? Ayşenur Aslan hayatı ve biyografisi! Ayşenur Aslan kimdir?

Ayşenur Aslan kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ayşenur Aslan hakkında araştırmalar yapılıyor. Halk TV'de programlarına devam eden Ayşenur Aslan kimdir? Ayşenur Aslan kaç yaşında, nereli? Ayşenur Aslan hayatı ve biyografisi!

AYŞENUR ASLAN KİMDİR?

16 Eylül 1950 tarihinde doğan Ayşenur Arslan aslen Aydınlıdır. İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden 1972 yılında mezun olmuştur. Gazeteciliği 1974 yılında TRT'de muhabir olarak başlamıştır. 1982 yılında Güneş Gazetesi'nde haber müdürü olduktan 2 yıl sonra istifa etmiştir ve Nokta Dergisi'nde çalışmaya başlamıştır.

Ayşenur Arslan 16 Eylül 1950 tarihinde doğmuştur.Aydınlı oan Aslan, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden 1972 yılında mezun olmuştur.

Ayşenur Arslan TRT'de 1974 yılında gazeteciliğe muhabir olarak başlamıştır.

1982'de Güneş Gazetesi'nde haber müdürü olduktan 2 yıl sonra istifa etmiştir. Ardından Nokta Dergisi'nde çalışmaya başlamıştır. Söz Gazetesi'nde çalışmaya başlayan Aslan buradan da ayrıldıktan sonra Türkiye'nin ilk yerel dergisini hazırlamıştır.

1 sene Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Aslan, Star TV'de ve Ali Kırca ile birlikte ATV'de çalışmıştır. 8 yılın ardından tekrar Star TV'de çalışmaya başlamıştır.

Ali Kırca, Mehmet Ali Birand gibi isimlerle çalışan Aslan Medya Mahallesi programını CNN Turk'te yapmaya başlamıştır. Ardından Sokak TV'de çalışmıştır.

Ayşenur Aslan son olarak Halk TV'de "Medya Mahallesi" programını yapmaktaydı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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