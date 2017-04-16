55. sanat yılını dolduran Ayşen Gruda, "Deli Kadın"oyunuyla huzurlarınıza çıkmaya hazırlanıyor.



"Annem mi?... Şu,"Deli Kadın!"...



Hani: Domates Güzeli... Hani: Ana… Hani: O çok sevdiğiniz...



"Biz seninle büyüdük!" dediğiniz kadın...



Başbakan'a: "Yeğenim, seni yanıltıyorlar!" diyen… "Barış için dağa çıkarım!"diyen…"Kadınlar, bu pedofili yasası sizin direncinizle geçmedi!"diyen… Aldığı Altın Portakal Ödülü'nü "Aylan bebeğe ithaf ediyorum!"diyen… Şu Deli Kadın: Annem!



Bu "delilik" belki hep vardı, belki sonradan oluştu; ama iyi ki oluştu. Dürüstlüğünü, açık sözlülüğünü, hayata bakışını, sanatçılığını parlattı.



Vee, bu Deli Annem, 22 Ağustos 1944 tarihinde Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak İstanbul Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargah olarak kullanılan bir köşkte doğdu! Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken, ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakarak, 1962 yılında o taklid yeteneğini sırtlayıp, dönemin büyük ustalarından Tevhid Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü,"Kongre Eğleniyor" adlı vodvilde küçük bir hizmetçiydi ama o minicik rolde büyük bir alkış aldı! ve olan oldu: Tiyatro O'nu sevdi, O tiyatroyu!...



16 yıl boyunca tiyatro hayatını sürdürürken, televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı "Domates Güzeli: Nahide Şerbet" karakterinden sonra herkes tarafından tanındı. Yer aldığı Ankara Meydan Sahnesi'nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. ve bir daha da evlenmedi. "Deve Kuşu Kabare", "Hababam Sınıfı Müzikali", "Yedi Kocalı Hürmüz","Hisseli Harikalar Kumpanyası"gibi kabare ve müzikallerde, bir çok televizyon programı skeçlerinde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Yakın dostu Adile Naşit'le Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.



"Tosun Paşa", "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler", Aile Şerefi", "Çiçek Abbas", "Çöpçüler Kralı" gibi bir çok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı. "Dedemin Fişi", "Pek Yakında", "Kağıt", "Karagöz ile Hacivat Neden Öldürüldü" gibi son dönem Türk Sineması'nın ses getiren projelerinin vazgeçilmez ismi oldu. Türkiye'nin en önemli sinema ve tiyatro ödülünü kazandı.



Sosyal medyada anektodları fenomen olan torunu Mustafa Emre: "Sanat için inanç, sanat için ruh, sanat için idol kadınlar deyince akla gelen ilk kişidir!" Ayşen Gruda.



Elli beş yıldır insan sevgisi, dürüstlük üzerine yaşamını kuran ve insanlarla paylaştıkları ile, ayakları sıkı yere basan yürekli bir kadındır. Anaçlığıyla, tam bir barışsever olmasıyla, toplumun her kesimine rehber olmuş, sahne sevgisiyle, sanata ve sanatseverlere ömrünü adamış bir delidir O!... Her zaman insandan yana olduğu için çok mutlu olduğum ve teşekkürlerimi sunduğum insandır Ayşen Gruda!" diyor.



Buyurun, şimdi karşınızda!



Elvan Gruda (kızı)"



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi



Mekan Adresi : Ataköy 9.kısım, Atrium yanı



Başlangıç Saati : 17.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 17.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Ayşen Gruda - Deli Kadın



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır