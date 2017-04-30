Ayşen Birgör & Evrensel Müzik Topluluğu - 70'lerden Günümüze Seçmeler ve Tango ile müzikseverlerle buluşuyor.



Müziği çok iyi bilen ve ülkemizin son dönemlerde yetiştirmiş olduğu en iyi yorumculardan biri olan Ayşen Birgör ve Fuat Özdener şefliğindeki Evrensel Müzik Topluluğu 30 Nisan Pazar akşamı Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde birbirinden özel şarkıları sizler için seslendiriyor. Bu muhteşem konseri kaçırmayın!



Evrensel Müzik Topluluğu 2007 yılından bu yana Kars'tan Mardin'e ülkemizin birçok vilayetinde her tür müzikle seyircinin karşısına çıkmıştır. Evrensel Müzik Topluluğu'nun şefliğini üstlenen Fuat Özdener aynı zamanda Hava Harp Okulunda Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eğitmenliği yapmaktadır. İstanbul'da birçok sanatçıyla birlikte verdiği onlarca konserle büyük beğeni alan topluluk, çalışmalarını hala Ataköy İspirtohane Kültür Merkezi salonunda sürdürmektedir.



Konservatuarı, Çalgı Eğitim Bölümü'nü kazanan Ayşen Birgör, çocukluğunda amatör olarak başlattığı müzik hayatında profesyonelliğe ilk adımını atmış oldu. Ortaokul ve liseyi çalgı eğitimi alarak tamamladıktan sonra, üniversite eğitimi için Temel Bilimler Bölümü'ne girerek 2000 yılında mezun oldu.



Konservatuvar eğitiminin devam ettiği yıllarda sesinin güzelliğini keşfeden müzik yapımcıları 1996 yılında Ayşen Birgör'e ilk albümünü yaptılar. "Gecem" adlı ilk albümüyle müzik sektöründe 'Ben de varım' diyen Ayşen Birgör; başta Adnan Şenses, Emel Sayın, Coşkun Sabah, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Çelik olmak üzere birçok sanatçıya vokalistlik yaptı.Atv'de yayınlanan "Böyle mi Olacaktı" adlı dizinin şarkısını da seslendiren Ayşen Birgör, ayrıca çok önemli markaların ve radyoların reklam cıngıllarını da seslendirdi.2007 yılında Star TV'de yayınlanan Popstar Alaturka programına katılarak yaklaşık 6 ay ekranlarda kalan Ayşen Birgör bu yarışmada üçüncü oldu. Yarışmanın ardından TRT–1'de yayınlanan "Akşam Sefası" programında solist olarak görev aldıktan sonra, TRT İstanbul Radyosunun sözleşmeli sanatçısı olarak çalışmaya başladı.Profesyonel Müzik hayatının 2. Albümü olan "Bambaşka" için 2009 yılının başında Taşkın Sabah'la çalışmalara başlayan Ayşen Birgör, müzik sektörünün yeni firmalarından biri olan Müzikram Yapım'la anlaştı.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Osmaniye Mahallesi. İncirli Yolu Sokak. No: 27 / 31



Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Ayşen Birgör & Evrensel Müzik Topluluğu - 70'lerden Günümüze Seçmeler ve Tango



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır