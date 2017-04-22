Ayşegül Sarıca - Jerfi Aji Piyano Resitali

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arsu Sahne Bahar Konserleri kapsamında kıymetli devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca ile piyanist Jerfi Aji Arsu Güzel Sanatlar Akademisi'nde unutulmaz bir resital sergileyecekler.

Ayşegül Sarıca - Jerfi Aji Piyano Resitali

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arsu Sahne Bahar Konserleri kapsamında kıymetli devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca ile piyanist Jerfi Aji Arsu Güzel Sanatlar Akademisi'nde unutulmaz bir resital sergileyecekler.

Programda Bach, Beethoven, Chopin gibi önemli bestecilere yer verecek ikili, resital sonrasında dinleyicileri ile karşılıklı yapılan mini söyleşi ile merak ettiklerinizi ve deneyimlerini paylaşacaklar.

Program

G. F. Haendel – Chaconne, Sol majör, HWV 435

J. S. Bach – Partita No. 1, Si bemol majör, BWV 825 Praeludium – Allemande – Corrente – Sarabande – Menuetto I – Menuetto II - Gigue

L.v. Beethoven – Altı Vals Ayşegül Sarıca, piyano

F. Chopin – Andante spianato et grande polonaise brillante, Op. 22

M. Ravel – Pavane pour une infante défunte

S. Barber – Hesitation-Tango ("Souvenirs" süitinden)

J. Brahms – Macar Dansı No. 1, Sol minör

Jerfi Aji, piyano

A. Dvorák – 2 Slav Dansı, Op. 72 No. 2 ve Op. 46 No. 8 Ayşegül Sarıca & Jerfi Aji

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Arsu Sahne

Mekan Adresi : Fener Kalamış Caddesi, Sinan Apartmanı, No: 93/6, Fenerbahçe

Başlangıç Saati : 22.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 20: 00: 00

Kategori : Ayşegül Sarıca - Jerfi Aji Piyano Resitali

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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