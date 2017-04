Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arsu Sahne Bahar Konserleri kapsamında kıymetli devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca ile piyanist Jerfi Aji Arsu Güzel Sanatlar Akademisi'nde unutulmaz bir resital sergileyecekler.



Programda Bach, Beethoven, Chopin gibi önemli bestecilere yer verecek ikili, resital sonrasında dinleyicileri ile karşılıklı yapılan mini söyleşi ile merak ettiklerinizi ve deneyimlerini paylaşacaklar.



Program



G. F. Haendel – Chaconne, Sol majör, HWV 435



J. S. Bach – Partita No. 1, Si bemol majör, BWV 825 Praeludium – Allemande – Corrente – Sarabande – Menuetto I – Menuetto II - Gigue



L.v. Beethoven – Altı Vals Ayşegül Sarıca, piyano



F. Chopin – Andante spianato et grande polonaise brillante, Op. 22



M. Ravel – Pavane pour une infante défunte



S. Barber – Hesitation-Tango ("Souvenirs" süitinden)



J. Brahms – Macar Dansı No. 1, Sol minör



Jerfi Aji, piyano



A. Dvorák – 2 Slav Dansı, Op. 72 No. 2 ve Op. 46 No. 8 Ayşegül Sarıca & Jerfi Aji



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Arsu Sahne



Mekan Adresi : Fener Kalamış Caddesi, Sinan Apartmanı, No: 93/6, Fenerbahçe



Başlangıç Saati : 22.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Ayşegül Sarıca - Jerfi Aji Piyano Resitali



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır