Ayşegül Sarıca - Jerfi Aji Piyano Resitali
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arsu Sahne Bahar Konserleri kapsamında kıymetli devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca ile piyanist Jerfi Aji Arsu Güzel Sanatlar Akademisi'nde unutulmaz bir resital sergileyecekler.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arsu Sahne Bahar Konserleri kapsamında kıymetli devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca ile piyanist Jerfi Aji Arsu Güzel Sanatlar Akademisi'nde unutulmaz bir resital sergileyecekler.
Programda Bach, Beethoven, Chopin gibi önemli bestecilere yer verecek ikili, resital sonrasında dinleyicileri ile karşılıklı yapılan mini söyleşi ile merak ettiklerinizi ve deneyimlerini paylaşacaklar.
Program
G. F. Haendel – Chaconne, Sol majör, HWV 435
J. S. Bach – Partita No. 1, Si bemol majör, BWV 825 Praeludium – Allemande – Corrente – Sarabande – Menuetto I – Menuetto II - Gigue
L.v. Beethoven – Altı Vals Ayşegül Sarıca, piyano
F. Chopin – Andante spianato et grande polonaise brillante, Op. 22
M. Ravel – Pavane pour une infante défunte
S. Barber – Hesitation-Tango ("Souvenirs" süitinden)
J. Brahms – Macar Dansı No. 1, Sol minör
Jerfi Aji, piyano
A. Dvorák – 2 Slav Dansı, Op. 72 No. 2 ve Op. 46 No. 8 Ayşegül Sarıca & Jerfi Aji
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Arsu Sahne
Mekan Adresi : Fener Kalamış Caddesi, Sinan Apartmanı, No: 93/6, Fenerbahçe
Başlangıç Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Ayşegül Sarıca - Jerfi Aji Piyano Resitali
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır