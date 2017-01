Ayşegül Çıldırmış Olmalı

Tiyatro Kılçık, gelmiş geçmiş en çok izlenen ve alkışlanan Ayşegül Serisi ile izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Çok özlediğiniz absürd komedi sizlerle buluşuyor. Tiyatro Kılçık gelmiş geçmiş en çok izlenen ve alkışlanan 'Ayşegül Serisi' oyunlarından bir best of hazırladı. Seyircimizden gelen yoğun talep üzerine seçilmiş skeçleri, yepyeni bir kadro ile yorumladık. Daha önce kimsenin başına gelmemiş ancak her an gelebilir bu hikayeleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.



Kahkaha garantili Kılçık Komedisi için; iyi seyirler!"