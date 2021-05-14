Ayşe Tolga kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında?
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Ayşe Tolga kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında?

Ayşe Tolga kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında?
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Birçok film ve dizide rol alan Ayşe Tolga son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Çocuklar Duymasın, Seksenler , Ev Yapımı gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncunun hayatı merak ediliyor. Peki, Ayşe Tolga kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında? Ayşe Tolga hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Birçok film ve dizide rol alan Ayşe Tolga son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Çocuklar Duymasın, Seksenler , Ev Yapımı gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncunun hayatı merak ediliyor. Peki,Ayşe Tolga kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında? Ayşe Tolga hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYŞE TOLGA KİMDİR?

Ayşe Tolga, 9 Haziran 1973'te İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunudur. Sahne ve görsel sanatlar, reklam konularında ek eğitim programlarına katıldı. Moda, sağlık, spor, sanat ve kültür konularında yaşam biçimi programları yapımcı ve sunuculuk yaptı. "Life-style" alanında moda ve diyet konulu reklam çalışmalarında yaratıcı yönetmen ve oyuncu olarak görev almakta ve çeşitli reklam ajanslarına danışmanlık yapmaktadır.

1994-1996 yılları arasında rol aldığı Şehnaz Tango dizisiyle tanınır. Ayrıca Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde Nilüfer Hatun'u canlandırmıştır.

24 Temmuz 2013 tarihinde eşi Marsel Eskinazi'den boşanmıştır.

Oyunculuk ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra 2004'ten beri beslenme sistemleri ve detox, masaj ve vücut terapileri üzerine eğitimlerle başladığı serüvenine, Bangkok'ta SPA kurulumu ve yöneticiliği, Londra'da klinik aromaterapi, Provence'da parfümcülük eğitimleriyle ilgi alanlarını zenginleştirmiştir.

Cilt ve vücut bakımı konusunda da eğitim alarak uzman estetisyen olan Ayşe Tolga, dergilerde ve internet üzerinden yazılarıyla, AVM söyleşileri, Atölye çalışmaları ve TV programlarına konuşmacı olarak katılarak sağlıklı yaşam, şifa metodları ve güzellikle ilgili bilgilerini paylaşmaktadır.

Ayşe Tolga kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında?

Filmografi

  • Ev Yapımı - 2020 - (Kendisi)
  • Seksenler - 2019- - (Gülden Özdemir)
  • Çocuklar Duymasın - 2017 (Sevgi)
  • Seksenler - 2012-2017 (Gülden Özdemir)
  • Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? - 2005 (Nilüfer Hatun)
  • Efsane - 2002 (Müge)
  • Beşik Kertmesi - 2002 (Yağmur)
  • Çifte Bela - 2001 (Fatmagül)
  • Ayrılsak da Beraberiz - 2002-2004 (Berna)
  • Çarli İş Başında - 2000-2001 (Pamuk)
  • Ah Bir Zengin Olsam - 1999 (Ceren)
  • Aşkın Dağlarda Gezer - 1999-2000 (Selvi)
  • Şehnaz Tango - 1994-1996 (Nurşen)

Kitapları

  • 2016 - İyilik Sende

AYŞE TOLGA KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Tolga 1973 doğumlu olup 48 yaşındadır.

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