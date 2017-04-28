Ayşe Sağyaşar'dan Muhteşem Konser

Ayşe Sağyaşar şefliğinde muhteşem bir konsere imza atan Küçükçekmece Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, dinleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.



Küçükçekmece Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Ayşe Sağyaşar şefliğinde muhteşem bir konsere imza attı. Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde, birbirinden güzel Türk sanat müziği eserleri seslendiren Sağyaşar ve korosuna, Küçükçekmeceliler de hep bir ağızdan eşlik etti. 2 saat süren konseri, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu başta olmak üzere çok sayıda müziksever dinledi. İki ayrı bölümden oluşan konserde müzikseverler Türk sanat müziğine doydu.



Müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti



Konserde, "Unutmadım Seni Ben, Gül Açar Bülbül Öter Yaz Geçer, Kara Bulutları Kaldır Aradan, Beni Canımdan Ayırdı Gönlümü Yıktı Temelden, Sevmiyorum Seni Artık Gözlerimi Geri Ver, Özel Bir Dünya Yarattım, Kader Kime Şikayet Edeyim Seni, Bir Ateşim Yanarım, Madem Ki Gidiyorsun Bırakıp Beni, Bir Yangının Külünü" gibi sevilen eserler seslendirildi.



Konser sonunda ise Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, Ayşe Sağyaşar'a ve korosuna teşekkür ederek, keyifli bir konser olduğunu dile getirdi. - İSTANBUL