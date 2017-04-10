Ayşe Begüm Onbaşı İspanya'dan Üç Altın Madalya ile Döndü

Ercan ATA, Ankara-DHA - Başarılı genç nesil sporcuların öncülerinden olan aerobik jimnastikçi 16 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, geçen sene elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından başarılarına bir yenisini daha ekledi.



Aerobik jimnastikte başarıdan başarıya koşan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, geçtiğimiz sene Haziran ayında kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından bu kez de İspanya'da, Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda başarıya ulaştı. Geleceğin en başarılı sporcularından biri olarak gösterilen 16 yaşındaki Begüm, Akdeniz Gençler Artistik Jimnastik Birliği (Comegym) tarafından düzenlenen turnuvadan tam üç altın madalya ile döndü.



11 ülkeden 120 sporcunun katıldığı şampiyonada önce teklerde birinci olmayı başaran Onbaşı, sonra çiftlerde Mehmet Ercoş ile kürsünün ilk basamağına çıktı. Genç sporcu, trioda da Ercoş ve Deniz Şahin ile birlikte mutlu sona ulaştı ve altın madalyaları 'üçledi'. Manisa Büyükşehir Belediyespor jimnastikçisi olan Onbaşı'nın bu başarısı büyük sevinç yarattı. Begüm, jimnastikte 'Türkiye'nin geleceği' olarak gösteriliyor.



AYŞE BEGÜM ONBAŞI KİMDİR?



2001 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Ayşe Begüm Onbaşı, sporla henüz 3 yaşındayken tanıştı. O günlerde Akhisar'da bale eğitimi alan başarılı sporcu, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte, hocasının ailesini yönlendirmesi sayesinde jimnastiğe yöneldi. Sporcu bir aileden gelen Ayşe Begüm, haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip, zaman içinde dünya çapında bir jimnastikçiye dönüştü. Spor kariyerinin yanı sıra Akhisar Anadolu Lisesi'nde öğrenimini sürdüren genç jimnastikçi, 11 yaşından bu yana milli formayı taşıyor.