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Ayşe Arman'dan Çorlu Mezbahasına Ziyaret
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Ayşe Arman'dan Çorlu Mezbahasına Ziyaret

Gazeteci ve köşe yazarı Ayşe Arman, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından modernizasyonu tamamlanan Çorlu Mezbahasını ziyaret etti.

Ayşe Arman'dan Çorlu Mezbahasına Ziyaret

Gazeteci ve köşe yazarı Ayşe Arman, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından modernizasyonu tamamlanan Çorlu Mezbahasını ziyaret etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü tarafından hijyenik kesim kalitesi arttırılan ve hizmete sunulan Çorlu Mezbahasını gezen Arman, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Deniz Bozdoğan ve Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü Şube Müdür V. Çisem Okan'dan bilgi aldı. Çalışan personelle de sohbet eden Ayşe Arman, mezbahanın bölümlerini gezdi.

Arzu eden vatandaşların acısız kesim tekniğini tercih ederek kendi hayvanlarını acı çektirmeden kestirdiği bilgisini alan Arman, mezbaha için alınan tedbirler ve hijyen koşullarından etkilendiğini belirterek tesisin vatandaşların hizmetine sunulmasında başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

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