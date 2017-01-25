Aysal İçin Şok Sözler!

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, Beyaz TV'ye konuştu. Nazifoğlu, sosyal medyada yeniden başkan olması için kampanya başlatılan Ünal Aysal için, "UEFA'ya bir kağıt verilmiş. 'Biz kar edeceğiz' denmiş. O sene 200 milyon lira zarar etmişiz. Aysal buradan kaçıp gitmiştir. Yayıncı kuruluş, forma reklamı, stattan genel gelirler kırdırılmıştır. 2023'e kadar kulübün kasasına tek kuruş girmeyecek. Aysal'ın hala konuşması ilginç... Aysal, Riva için yetki istedi, alamadı ve gitti. Şimdi gelmek istiyor" yorumunu yaptı. Nazifoğlu, "Dursun Özbek, Galatasaray'ın kasasına 120 milyon lira nakit para koydu. Başka çare yoktu. Galatasaray; evini, arsasını satıyor, borcunu ödüyor" dedi.

BU SEZON RİEKERİNK'LE BİTECEK



Nazifoğlu, ilginç bir şekilde F.Bahçe'nin 10 numara transferi yapması gerektiğini de söyledi. Eleştiri okları- nın hedefindeki Riekerink'e sahip çıkan Nazifoğlu, "Ne olursa olsun sezonu hocamızla tamamlayacağız. Tam yetkiyle getirmişiz. Onun kararlarına saygı duymalıyız. Ben de, hoca da transfer istiyor ama başkanın durumunu görüyorum. Başkan sabahtan akşama kadar para bulmaya çalışıyor" dedi.

2018'DEN SONRA BİZİ KİMSE TUTAMAZ!



"2018'den sonra Galatasaray'ı kimse tutamaz. Takım yenileniyor ve gençleşiyor. Beni beğenmiyorlarsa indirebilirler. 500 milyon liralık anlaşma yapılıyor. Oradan gelecek parayla temlikler aşılacak".

Kaynak: Takvim