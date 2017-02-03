TUTUKLANDI
Bursa'da sokakta pusu kurarak eşi Fatma Açıkgöz'ü 15 bıçak darbesiyle öldüren özel güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrılmak İsteyen Eşini Sokakta 15 Bıçak Darbesiyle Öldürdü (3)
TUTUKLANDIBursa'da sokakta pusu kurarak eşi Fatma Açıkgöz'ü 15 bıçak darbesiyle öldüren özel güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI