SOSYAL MEDYADA SİTEM
Bursa'da özel güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz'ün sokakta pusu kurarak 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü 3 çocuk annesi eşi Fatma Açıkgöz'ün sosyal medya hesabından 22 Nisan 2016'da yaptığı paylaşımda, 'Bazı insanları toplasan da çıkarsan da fark etmez; çünkü karakterleri hep sıfırdır' sözleri dikkat çekti.
Ayrılmak İsteyen Eşini Sokakta 15 Bıçak Darbesiyle Öldürdü (2)
SOSYAL MEDYADA SİTEMBursa'da özel güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz'ün sokakta pusu kurarak 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü 3 çocuk annesi eşi Fatma Açıkgöz'ün sosyal medya hesabından 22 Nisan 2016'da yaptığı paylaşımda, 'Bazı insanları toplasan da çıkarsan da fark etmez;
SOSYAL MEDYADA SİTEM