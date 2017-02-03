Ayrılmak İsteyen Eşini Sokakta 15 Bıçak Darbesiyle Öldürdü (2)

SOSYAL MEDYADA SİTEM



Bursa'da özel güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz'ün sokakta pusu kurarak 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü 3 çocuk annesi eşi Fatma Açıkgöz'ün sosyal medya hesabından 22 Nisan 2016'da yaptığı paylaşımda, 'Bazı insanları toplasan da çıkarsan da fark etmez; çünkü karakterleri hep sıfırdır' sözleri dikkat çekti.



