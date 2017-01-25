Ayrılmak İsteyen Eşi ve İki Çocuğunu Rehin Aldı

Bursa'da eşi tarafından rehin alınan kadın ve iki çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.



Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde elinde bıçak bulunan Erdal K. (43), kendisinden ayrılmak isteyen eşi Gülay K. ile çocukları Pelin K. ve Okan K'yı 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki evlerinde rehin aldı. Bağırma seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekiplerinin Erdal K'yı ikna etmeye çalıştığı sırada Gülay K, iki çocuğunu alıp balkona sığındı.



Gülay K. ve çocukları, sepetli itfaiye aracıyla balkondan indirildi.



Polisler, yaklaşık 3 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince Erdal K'yı bir anlık dalgınlığından yararlanarak gözaltına aldı.